Умер трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Медведь

t.me/Белорусская федерация борьбы Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе в составе сборной СССР Александр Медведь скончался на 87-м году жизни, сообщает пресс-служба Белорусской федерации борьбы.
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