‼️ Стрельба в московском Крокусе Известно о 15 погибших и 50 пострадавших. Стрелков, по сообщению очевидцев, было трое.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
‼️ Стрельба в московском Крокусе Известно о 15 погибших и 50 пострадавших. Стрелков, по сообщению очевидцев, было трое.