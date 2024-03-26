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«Крокус» предупредил россиян о рассылках фишинговых писем после теракта

"Крокус" предупредил россиян о рассылках фишинговых писем после теракта Злоумышленники нашли способ обогатиться на теракте в «Крокус сити холле», активизировав фишинговые рассылки, предупредила россиян администрация концертного зала.

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