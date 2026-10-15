В дискуссионном клубе «Комсомольской правды» самарские врачи и представители регионального и федерального минздравов обсудили рост числа пар, сталкивающихся с трудностями при зачатии, и увеличение доли мужского бесплодия.
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