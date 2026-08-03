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Царьград

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Супруга Юрия Дудя заработала 9 млн рублей на языковой школе

Супруга Юрия Дудя заработала 9 млн рублей на языковой школе

После начала СВО на Украине Ольга Дудь, супруга блогера Юрия Дудя, внесенного в реестр иностранных агентов, заработала в Барселоне 9 млн рублей на языковой школе для релокантов, рекламируемой блогером в своих видео.

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