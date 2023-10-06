Мурешан: "80% Европарламента поддерживают Молдову"

80% Европарламента поддерживают Республику Молдова. Заявление принадлежит депутату Европарламента Зигфриду Мурешану после того, как вчера Европейский законодательный форум проголосовал за резолюцию, требующую начала переговоров о вступлении Республики Молдова в ЕС до конца этого года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии