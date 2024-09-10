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RMF FM: десантников из Польши сильным ветром унесло в село и на линию ЛЭП

RMF FM: десантников из Польши сильным ветром унесло в село и на линию ЛЭП

Вместо пустыни десантники из Польши приземлились на село Хехло, они получили травмы и один завис на линии электропередач.

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