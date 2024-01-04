Ученые нашли на севере России загадочное «грибоживотное»

Для нового вида пока даже не успели придумать название. Ученые Сибирского отделения (СО) РАН в ходе экспедиции на Кольский полуостров, Таймыр и Забайкалье открыли новый вид слизевика — это загадочное существо выглядит как гриб, но ведет себя как животное (хотя по сути не является ни тем, ни другим).
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