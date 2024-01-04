FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 736 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • МАКСИМ
    так уебывайте к себеМигранты назвали ...
  • Алекс Сэм
    Кто же их за такие деньги покупать-то будет?Базовые Samsung G...
  • Культенко
    У него других мыслей нет?Макрон упомянул Р...

Ученые нашли на севере России загадочное «грибоживотное»

Ученые нашли на севере России загадочное «грибоживотное»

Для нового вида пока даже не успели придумать название. Ученые Сибирского отделения (СО) РАН в ходе экспедиции на Кольский полуостров, Таймыр и Забайкалье открыли новый вид слизевика — это загадочное существо выглядит как гриб, но ведет себя как животное (хотя по сути не является ни тем, ни другим).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх