Воронежский молочный комбинат «Молвеста» увеличил выручку, но снизил прибыль

По итогам 2024 года ПАО «Молочный комбинат «Воронежский», входящий в холдинг «Молвест», основанный депутатом Госдумы Аркадием Пономаревым, зафиксировал выручку в размере 39 миллиардов рублей, что на 19% больше по сравнению с 33 миллиардами рублей в 2023 году.