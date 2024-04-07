В кадетских корпусах ПФО начинается набор воспитанников

В апреле начинается прием документов в кадетские корпуса Приволжского федерального округа. Как сообщает аппарат полномочного представителя президента РФ в ПФО, 20% мест в учебных заведениях предоставляются для учащихся из других регионов и воспитанников детских домов.
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