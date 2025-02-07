Максим Лубяной: «До новой Ялты в настоящий момент ещё очень далеко»

«Совершенно нормальный исторический процесс – конкуренция и борьба за ресурсы, территории, рынки сбыта», — считает директор Научно-исследовательского Института проблем социального управления, кандидат философских наук Максим Лубяной, рассуждая о том, на каких принципах должен строиться новый миропорядок.
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