Специалисты объяснили, почему в Татарстане не выпадает снег

В Татарстане наблюдается аномально теплый температурный фон, который сохраняется уже более полугода. По прогнозам синоптиков, такая ситуация может привести к опасным метеоявлениям, передает «Вечерняя Казань».
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