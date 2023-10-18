Посол Бразилии назвал Казань туристической жемчужиной РФ

Казань представляет собой одну из туристических жемчужин России. Такое заявление сделал Чрезвычайный и Полномочный посол Бразилии в РФ Родриго Баэна Соарес во время его встречи с вице-премьером Татарстана Лейлой Фазлеевой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии