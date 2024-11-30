Прошло исследование, как молочные продукты с загустителем влияют на кишечник

В качестве загустителя производители часто применяют E407 - каррагинан.Каррагинан, пищевая добавка под кодом E407, оказалась связана с повышением проницаемости кишечника, возникновением воспалительных процессов и снижением чувствительности к инсулину.
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