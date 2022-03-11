Происшествия

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В Якутии задержана аферистка, обманом похитившая у бизнесменов более 60 норковых шуб

В полицию города Якутска обратились четверо предпринимателей. По информации заявителей, они передали норковые шубы для дальнейшей реализации знакомой женщине.

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