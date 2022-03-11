В Якутии задержана аферистка, обманом похитившая у бизнесменов более 60 норковых шуб

В полицию города Якутска обратились четверо предпринимателей. По информации заявителей, они передали норковые шубы для дальнейшей реализации знакомой женщине.
Происшествия9 подписчиков
Популярные статьи
- Председатель СК России поручил следователям проверить факты создания биологического оружия на территории Украины
- Председатель СК России поручил расследовать факт обстрела группы мирных граждан, покидающих Мариуполь
- СК России возбуждены еще два уголовных дела о десятках обстрелов населенных пунктов ДНР и ЛНР
Свежие комментарии