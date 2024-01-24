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Конкуренты устранены: Азия отныне будет покупать топливо только у России

Конкуренты устранены: Азия отныне будет покупать топливо только у России

Сфера перевозки и торговли энергоносителями переживает настоящую паранойю. Так, стоимость перевозки основных видов топлива с Ближнего Востока в Азию подскочила на 182% с конца января, сообщает агентство Bloomberg.

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