В России появились хранилища крови и сухая плазма для передовой: президенту доложили о революции в Службе крови

Руководитель ведомства представила доклад о масштабной модернизации российской Службы крови, создании стратегических запасов на случай ЧС и уникальных медицинских разработках, которые уже спасают жизни раненых на передовой.
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