ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

538 подписчиков

В России появились хранилища крови и сухая плазма для передовой: президенту доложили о революции в Службе крови

В России появились хранилища крови и сухая плазма для передовой: президенту доложили о революции в Службе крови

Руководитель ведомства представила доклад о масштабной модернизации российской Службы крови, создании стратегических запасов на случай ЧС и уникальных медицинских разработках, которые уже спасают жизни раненых на передовой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии