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Прогноз на бой Валентина Шевченко — Алекса Грассо на UFC 293: прогноз и коэффициенты на бой 17 сентября

Прогноз на бой Валентина Шевченко — Алекса Грассо на UFC 293: прогноз и коэффициенты на бой 17 сентября

Неожиданное для всех поражение Валентины Шевченко от Алексы Грассо в наилегчайшем весе удивило многих фанатов.

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