Европа и США безрассудно подтолкнули Армению покинуть российскую орбиту, не разработав плана по ее защите от экономических и политических передряг «свободного плавания» и предотвращения конфликта с Россией Владимира Путина.
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