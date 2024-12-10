Маск сообщил, что очень не хочет становиться «Человеком года» по версии Time

Также в шорт-лист вошли Дональд Трамп, Марк Цукерберг и Камала Харрис Американский предприниматель и политик Илон Маск сообщил, что не хочет становиться «Человеком года» в 2024 году по версии журнала Time.
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