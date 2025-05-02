SHOT: на Бали нашли тело российского бизнес-коуча с пакетом на голове

Персонал отеля на Бали нашёл тело российского бизнес-коуча с пакетом на голове и ремнём на шее. Как пишет Telegram-канал SHOT, сотрудники отеля забеспокоились, что россиянин давно не выходил из номера, и решили его проверить.
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