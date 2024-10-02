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  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...

В докладе исследователей анализируется влияние употребления алкоголя на риск развития онкологических заболеваний

Введение В прошлом считалось, что умеренное употребление алкоголя может быть полезным для здоровья. Однако с развитием научных исследований стало ясно, что алкоголь может оказывать негативное влияние на организм, особенно в контексте риска развития рака.

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