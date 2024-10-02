В докладе исследователей анализируется влияние употребления алкоголя на риск развития онкологических заболеваний

Введение В прошлом считалось, что умеренное употребление алкоголя может быть полезным для здоровья. Однако с развитием научных исследований стало ясно, что алкоголь может оказывать негативное влияние на организм, особенно в контексте риска развития рака.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии