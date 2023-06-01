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Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин встали в пару. Россиянин получил разрешение выступать за Германию

Федерация фигурного катания России (ФФКР) одобрила переход Володина, после чего Союз конькобежцев Германии подал заявку в Международный союз конькобежцев (ISU), и пара Хазе – Володин получила право выступать под немецким флагом с 23 июня 2023 года.

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