Вышка сотовой связи повреждена в Чувашии после атаки БПЛА

В Чувашии в результате ночной атаки беспилотников, по предварительным данным, повреждена вышка сотовой связи.
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