Теракт в здании смоленского Управления МВД заказали украинские телефонные мошенники

Уроженец Твери стал жертвой злоумышленников Заказчиками террористического акта в здании управления МВД России по Смоленской области, находящееся на улице Дзержинского, являются телефонные мошенники из Украины.
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