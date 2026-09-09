Правительство Мерца ведет Германию к банкротству – Вайдель

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что правительство ФРГ во главе с канцлером Фридрихом Мерцем стремительно ведет страну к государственному банкротству и усугубляет процесс деиндустриализации.