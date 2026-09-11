Старшеклассникам разрешат не выбирать углубленные предметы. Это станет возможным с 1 сентября 2027 года, когда в России вступит в силу новый образовательный стандарт для старших классов.
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