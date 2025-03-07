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Почему цыгане никогда не гадают цыганам

Почему цыгане никогда не гадают цыганам

У всех нас цыганки неизменно ассоциируются с гаданием. О том, что женщины этого народа зарабатывают предсказанием будущего, поется в песнях и рассказывается в книгах, а чтобы убедиться в этом, достаточно прогуляться на ближайший рынок или вокзал.

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