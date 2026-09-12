Путин: давно назрел вопрос совершенствования МВФ, Всемирного банка и ВТО

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 сентября. /ТАСС/. МВФ, ВТО и Всемирный банк создавались в совершенно других политических и экономических реалиях, вопрос об их совершенствовании давно назрел.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым