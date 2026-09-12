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ТАСС

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Путин: давно назрел вопрос совершенствования МВФ, Всемирного банка и ВТО

Путин: давно назрел вопрос совершенствования МВФ, Всемирного банка и ВТО

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 сентября. /ТАСС/. МВФ, ВТО и Всемирный банк создавались в совершенно других политических и экономических реалиях, вопрос об их совершенствовании давно назрел.

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