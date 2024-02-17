Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Вопросов к заведению мадам Брошкиной всё больше

Вопросов к заведению мадам Брошкиной всё больше

В высших эшелонах исполнительной власти отмечают, что уровень инфляции (7,2% на конец января) составил меньше ожидаемого, дипломатично добавляя, что это стало результатом совместных действий правительства и Центробанка.

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