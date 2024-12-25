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Слова жены дорогого стоят: В зоне СВО погиб многодетный отец из Ростовской области

Слова жены дорогого стоят: В зоне СВО погиб многодетный отец из Ростовской области

Отец троих детей из Ростовской области ушёл из жизни, будучи участником боевых действийАдминистрация Аксайского района Ростовской области сообщила, что в сентябре 2024 года в зоне проведения спецоперации погиб Евгений Гуртовой.

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Комментарии
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Амара Карпова
Вечная память❤️🙏🌹🌹Герои не умирают🙏
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