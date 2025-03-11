Пострадавший в драке в Новосибирске комментатор Скворцов вернулся к работе

Жена журналиста утверждает, что следователи предлагали ей "пойти на мировую".Спортивный комментатор Роман Скворцов, серьёзно пострадавший в драке в Новосибирске, которая случилась в ночь на 9 февраля, благополучно выписался из больницы, вернулся в Москву и уже приступил к работе.