«Мир изменился»: Михаил Ефремов после освобождения из колонии — что его поразило и как он живёт сейчас Ирина ВальковаБольше месяца прошло с момента досрочного освобождения Михаила Ефремова, и, несмотря на громкое возвращение, актёр предпочёл тишину — ни соцсетей, ни интервью, ни выходов в свет.
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