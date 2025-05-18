«Мир изменился»: Михаил Ефремов после освобождения из колонии — что его поразило и как он живёт сейчас Ирина ВальковаБольше месяца прошло с момента досрочного освобождения Михаила Ефремова, и, несмотря на громкое возвращение, актёр предпочёл тишину — ни соцсетей, ни интервью, ни выходов в свет.