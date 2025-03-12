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Лавров: каждый раз, когда украинцы обманывают, они проигрывают

Лавров: каждый раз, когда украинцы обманывают, они проигрывают

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано заявил, что каждый раз, когда украинцы обманывают, они проигрывают и теряют территории.

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