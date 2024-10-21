Вадим Новинский: Рейдерство и насилие в Украине вышло на новый уровень

Дорогие братья и сестры! Сегодня наши помыслы и сердца — с нашими братьями в Черкассах. Несколько дней назад группа вооружённых людей в камуфляже захватила и разграбила Архангело-Михайловский кафедральный собор, надругалась над святыней и, похитила собранные в храме средства на установку колокола.