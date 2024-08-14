Депутат Госдумы оценил перспективу замены Зеленского на Авакова

© РИА Новости Первый зампред комитета Госдумы по международным делам и депутат партии «Справедливая Россия — За правду» Алексей Чепа оценил перспективу замены Владимира Зеленского на бывшего главу МВД Украины Арсена Авакова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)