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Депутат Госдумы оценил перспективу замены Зеленского на Авакова

Депутат Госдумы оценил перспективу замены Зеленского на Авакова

© РИА Новости Первый зампред комитета Госдумы по международным делам и депутат партии «Справедливая Россия — За правду» Алексей Чепа оценил перспективу замены Владимира Зеленского на бывшего главу МВД Украины Арсена Авакова.

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