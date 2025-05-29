Выплату на покупку жилья получат больше россиян

Сотрудники ФСИН, судебные приставы и таможенники, уволенные со службы без права на пенсию по не зависящим от них обстоятельствам, смогут получать единовременную социальную выплату для покупки или строительства жилья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии