Закон, порядок, государство

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Если наберете в нашем тесте хотя бы 8/11, то можете смело называть умным человеком — ТЕСТ

Если наберете в нашем тесте хотя бы 8/11, то можете смело называть умным человеком — ТЕСТ

Настоящие эрудиты имеют широкие познания во многих областях, потому что читают много книг. А вы давно питали свой мозг знаниями? Если сможете ответить правильно хотя бы на 8 вопросов теста, то можете смело гордиться собой и называть себя всезнайкой.

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