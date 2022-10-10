Если наберете в нашем тесте хотя бы 8/11, то можете смело называть умным человеком — ТЕСТ

Настоящие эрудиты имеют широкие познания во многих областях, потому что читают много книг. А вы давно питали свой мозг знаниями? Если сможете ответить правильно хотя бы на 8 вопросов теста, то можете смело гордиться собой и называть себя всезнайкой.