❗️ «Специально били по журналистам»: Крючков прокомментировал гибель военного корреспондента Федорчака «Саша был человеком, который сделал себя, построил себя сам.
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❗️ «Специально били по журналистам»: Крючков прокомментировал гибель военного корреспондента Федорчака «Саша был человеком, который сделал себя, построил себя сам.