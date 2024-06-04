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Гаврилов: ликвидация наемников на Украине идет быстрее, чем их пополнение

Гаврилов: ликвидация наемников на Украине идет быстрее, чем их пополнение

Процесс ликвидации иностранных наемников на Украине идет быстрее, чем их пополнение. Об этом в интервью "Известиям" заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

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