Гаврилов: ликвидация наемников на Украине идет быстрее, чем их пополнение

Процесс ликвидации иностранных наемников на Украине идет быстрее, чем их пополнение. Об этом в интервью "Известиям" заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.