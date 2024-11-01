Четыре мощные вспышки на Солнце: расписание магнитных бурь на выходные 2 и 3 ноября 2024 года Ольга ВайленкоВ ночь на 1 ноября на Солнце зафиксировано четыре мощные вспышки, одна из которых достигла высшего класса интенсивности X, что является показателем крайне высокой солнечной активности.
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