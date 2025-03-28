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«Мы их дожмем». О чем говорил Путин с моряками в Мурманске

«Мы их дожмем». О чем говорил Путин с моряками в Мурманске

Президент России Владимир Путин вечером 27 марта в ходе встречи с экипажем ракетного подводного крейсера «Архангельск» поговорил об окончании конфликта на Украине, введении внешнего управления в этой стране, а также о развитии российского флота.

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