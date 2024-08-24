В Астрахани появилась новая система ливневой канализации протяженностью 1,3 км

В Астрахани готовится к запуску новая система ливневой канализации протяженностью 1,3 километра. Эта система будет собирать дождевую воду с семи улиц города, включая переулок Туркменский и улицу Генерала Епишева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии