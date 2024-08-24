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Регионы России

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В Астрахани появилась новая система ливневой канализации протяженностью 1,3 км

В Астрахани появилась новая система ливневой канализации протяженностью 1,3 км

В Астрахани готовится к запуску новая система ливневой канализации протяженностью 1,3 километра. Эта система будет собирать дождевую воду с семи улиц города, включая переулок Туркменский и улицу Генерала Епишева.

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