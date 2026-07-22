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Украинский военный украл кованые ворота и пытался отправить их по почте

Украинский военный украл кованые ворота и пытался отправить их по почте

Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press РИА Новости: военный ВСУ пытался отправить «Новой почтой» кованые ворота Екатерина Волкова Украинский военный украл кованые ворота и пытался отправить их «Новой почтой» в Родинском Донецкой народной республики (ДНР).

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