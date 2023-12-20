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“Отставка Сергея – это перестраховка и малодушие администрации”, – что ждет Соседова, которого выгнали с НТВ, в будущем

“Отставка Сергея – это перестраховка и малодушие администрации”, – что ждет Соседова, которого выгнали с НТВ, в будущем

Сергей Соседов. Фото informing.ruНакануне стало известно о неожиданном отстранении Сергея Соседова, популярного телеведущего, с эфира НТВ.

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Комментарии
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ДЗ
Денис Замилов
Несмотрю телек совсем а там какие страсти бурлят самого соседова с нтв выгнали правда ху из соседов не знаю но судя по коментариям можно и дальше про него не знать
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8 час.
Людмила Абрамова
Тимур ни  о чем вообще!!!
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7 час.
Серж Южанин
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5 час.

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