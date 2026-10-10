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TRENDYMEN

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Встать в 6 утра или пойти в зал вечером: когда тренировки эффективнее

Встать в 6 утра или пойти в зал вечером: когда тренировки эффективнее

Утренние пробежки считаются признаком железной дисциплины, а вечерний поход в зал иногда выглядит попыткой спасти день, который окончательно вышел из-под контроля.

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