Встать в 6 утра или пойти в зал вечером: когда тренировки эффективнее

Утренние пробежки считаются признаком железной дисциплины, а вечерний поход в зал иногда выглядит попыткой спасти день, который окончательно вышел из-под контроля.
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