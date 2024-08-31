WSJ: США не будут отправлять американцев на Украину для обслуживания F-16

Администрация президента США Джо Байдена отказалась от идеи отправки американского гражданского персонала на Украину для обслуживания истребителей F-16 из-за опасений за их безопасность, вместо этого предполагается, что ответственность за обслуживание истребителей возьмет на себя ЕС.