Медвежонок вышел из леса к людям на дачный участок и помог сажать картошку

Женщина работала на своем участке, когда вдруг заметила, что рядом появился маленький медвежонок. Он любопытно наблюдал за её занятиями, как будто пытаясь понять, что она делает, а затем присоединился к ней и начал помогать сажать картошку.
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