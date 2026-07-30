Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Пляски перед иконами: бородачи перекрыли дорогу к храму ради лезгинки. Расплата

Пляски перед иконами: бородачи перекрыли дорогу к храму ради лезгинки. Расплата

За месяц в трёх городах России произошли публичные провокации на фоне православных храмов. За последний месяц в трёх российских городах — Иваново, Краснодаре и Москве — произошли провокации на фоне православных храмов.

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