Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 274 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • наталия мезенева
    Су.и, грабят РОДИНУ, ТВАРИ!Военком из Петерб...
  • Надежда
    Какие же неблагодарные потомки латышей и поляков выросли! Вместо скорби и благодарности русским за сохраненные жизни ...«Скажут, массаж т...
  • Елизавета Валегура
    👍«Женщину нужно би...

В России изменили порядок выплат за ранения на СВО. Сколько теперь получат военные?

В России изменили порядок выплат за ранения на СВО. Сколько теперь получат военные?

Путин увеличил разовую выплату получившим инвалидность на СВО до 4 млн рублей Владимир Путин подписал указ, который увеличивает разовую выплату участникам СВО при ранении, повлекшем инвалидность, с 3 до 4 млн рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх