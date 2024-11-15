В России изменили порядок выплат за ранения на СВО. Сколько теперь получат военные?

Страна и люди

Путин увеличил разовую выплату получившим инвалидность на СВО до 4 млн рублей Владимир Путин подписал указ, который увеличивает разовую выплату участникам СВО при ранении, повлекшем инвалидность, с 3 до 4 млн рублей.